Demarchi (Lega Salvini Piemonte): “Il Cuneese verso la ripartenza di esami, interventi e alleggerimenti delle limitazioni per gli ospedalizzati”

“Buone notizie anche per gli ospedali della Granda - prosegue il cuneese Demarchi - : si potrà tornare ad assistere le partorienti e a fare visita ai propri familiari ricoverati, con quadri clinici o psicologici che l’isolamento può concorrere a peggiorare. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di regolamentazione, controllo e prevenzione della terza ondata che ha visto la Regione a trazione leghista lavorare senza sosta, ma è merito della tenacia e dei sacrifici di tutti. Occorre tenere alta la guardia per non vanificare il percorso fatto, in attesa che il vaccino ci traghetti verso una vita normale”.