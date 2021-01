Il triste traguardo della Granda: superate le 1.000 vittime da inizio pandemia

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 170 dopo test antigenico), pari al 4% dei 20.654 tamponi eseguiti, di cui 12.981 antigenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatici sono 363 (44,2%).



I casi sono così ripartiti:

213 screening,

399 contatti di caso,

209 con indagine in corso;

per ambito:

45 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,

73 scolastico,

703 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 223.854 così suddivisi su base provinciale:

20.072 Alessandria,

11.643 Asti,

7.705 Biella,

30.853 Cuneo (+67; ieri era +92, lunedì +24),

17.562 Novara,

116.717 Torino,

8.351 Vercelli,

8.020 Verbano-Cusio-Ossola,

1.146 a residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi,

1.785 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (invariati da due giorni a questa parte).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.280 (-27; ieri era +57).

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.941.

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.420.788 (+20.654 rispetto a ieri), di cui 1.010.433 risultati negativi.





I DECESSI DIVENTANO 8.693 (+51)

Sono 51 – contro i 38 di ieri – i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è ora di 8.693 decessi, così suddivisi per provincia:

1.320 Alessandria,

569 Asti,

368 Biella,

1.017 Cuneo (+23; ieri era +12)

722 Novara,

3.935 Torino,

400 Vercelli,

281 Verbano-Cusio-Ossola,

81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.





202.777 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 202.777 (+1.103 rispetto a ieri, quando il dato era di +1.174) così suddivisi su base provinciale:

17.730 Alessandria,

10.357 Asti,

6991 Biella,

28.359 Cuneo (+145; ieri era +197, lunedì +105),

15.882 Novara,

105.971 Torino,

7.622 Vercelli,

7.200 Verbano-Cusio-Ossola,

1.043 extraregione

1622 in fase di definizione.

I VACCINATI

Sono 4.099 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 3.132 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 161.629 dosi (delle quali 26.344 come seconda), corrispondenti all’80,42% delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte, inclusa la quinta fornitura.

Le prossime consegne dei vaccini da parte di Pfizer e Moderna sono previste nel mese di febbraio suddivise in quattro forniture: nella settimana del 2 febbraio sono attese 46.800 dosi Pfizer e 4.800 Moderna e in quella dell’8 febbraio 36.270 Pfizer e 11.800 Moderna. Una terza fornitura è attesa nella settimana del 15 febbraio con 44.460 dosi Pfizer (no Moderna) e una quarta nella settimana del 22 febbraio con 45.630 dosi Pfizer e 35.300 Moderna.

Se il calendario delle forniture di vaccino previste sarà rispettato la Fase 1, che coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospiti e operatori delle Rsa, sarà completata tra il 15 e il 25 febbraio. Nello stesso periodo inizierà la Fase 2 con la vaccinazione degli ultraottantenni in tutto il Piemonte.