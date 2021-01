Marius ha raggiunto la vetta più alta: a Envie l’addio al giovane podista 35enne

Profondo cordoglio, a Envie, per la morte di Marius Daniel Gadalean, di soli 35 anni.

Marius si è spento ieri, martedì, dopo aver lottato per quasi tre anni. Nel 2018, infatti, in piena notte, il giovane era stato colto da un grave malore, causato da problemi di natura cerebrale. Soccorso dal 118, era stato trasportato in ambulanza sino a Saluzzo e, da qui, in elisoccorso al Santa Croce di Cuneo.

Da allora, circondato dalle cure della famiglia e della mamma Elisabeta, Marius ha sempre combattuto sino agli ultimi giorni. Nel giugno 2019 il grave lutto, con la morte della sorella Alexandra, giovane mamma di 29 anni scomparsa a causa di un male incurabile.

Grande amante della montagna, come testimoniano le moltissime foto sul suo profilo social, che lo ritraggono in vetta a tante cime del nostro territorio e non solo, Marius è stato anche portacolori della Podistica Valle Infernotto, vestendo la “maglia dei diavoli”.

E proprio il mondo dello sport, dove era molto conosciuto, in più occasioni ha voluto fare sentire la sua vicinanza a Marius ed alla sua famiglia: “La malattia lo ha costretto all’immobilismo – si legge in un articolo datato maggio 2020 sulla pagina della Podistica - ma la sua corsa non si è fermata. Un abbraccio alla mamma ed a Giulia che, con l’eroismo del quale sono capaci le donne, sostengono il suo percorso”.

Il funerale avrà luogo nella chiesa ortodossa rumena, in via San Nicola, a Saluzzo, domani, giovedì 28 gennaio, alle 15. Oltre alla mamma Elisabeta, Marius lascia la fidanzata Giulia, i nipoti Roberto e Rebecca, il cognato Ivan.