Giornata della Memoria: il "Giolitti-Gandino" di Bra la celebra leggendo Il Canto di Ulisse

In occasione della Giornata della Memoria i ragazzi del Liceo Giolitti – Gandino di Bra hanno ascoltato attraverso un breve video la lettura del Canto di Ulisse tratto dal capitolo di Se questo è un uomo, recitato da alcuni studenti del Laboratorio teatrale dell’Istituto. Nonostante l’impossibilità di incontrarsi in presenza, il Laboratorio sta mantenendo viva la sua attività attraverso le letture, in questo caso “entrando” nelle classi del Liceo durante la prima ora di una giornata così importante.

In questo testo emerge la consapevolezza di Primo Levi della consolazione che suscita la letteratura in un momento di abbruttimento totale, come quello del lager. In particolare questi versi, interpretati magistralmente da alcuni ragazzi del Laboratorio Teatrale, sono per Primo Levi un vero e proprio cibo per l’anima nel terribile luogo che sta vivendo. L’Ulisse che racconta Levi è una pagina intensa e pregnante, perché ne sono autori due giganti della letteratura e perché in essa è racchiuso un passato lontano e uno più recente, sempre reso attuale dalle intolleranze della contemporaneità.