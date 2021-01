Volley A2/F: Club Italia Crai-Lpm Bam Mondovì 1-3, Martina Bordignon: "Siamo un gruppo e anche stasera si è visto!"

La Lpm Bam Mondovì espugna il Centro Federale Pavesi di Milano, roccaforte del Club Italia Crai, e sale a 42 punti in classifica. Il 3-1 finale a favore delle Pumine porta con se un "corollario" di effetti benefici per la squadra di Delmati, come il consolidamento della seconda posizione. Una vittoria sofferta, che ha evidenziato pregi e difetti della squadra monregalese, comunque caparbia e capace di recuperare due set che sembravano già persi.

Puma trascinato dalle ottime performance di Veronica Taborelli e Alessia Mazzon, in un match che ha comunque esaltato per l'ennesima volta l'importanza del gruppo. Preziosa, infatti, si è rivelata la prestazione di Martina Bordignon, partita dalla panchina, ma chiamata spesso in causa da coach Delmati, soprattutto per aumentare la solidità in fase di ricezione del Puma. E la schiacciatrice originaria di Varese si è fatta trovare pronta, contribuendo fattivamente a dare maggiore equilibrio alla squadra.

Mentre le Pumine sono in viaggio per fare rientro a Mondovì, abbiamo raggiunto telefonicamente proprio Martina Bordignon per un commento su questa vittoria: "Siamo contentissime per aver portato a casa i tre punti" - ha affermato la schiacciatrice del Puma - "Prima della gara l'allenatore ci aveva motivato a dovere, ribadendo che i punti di oggi sarebbero stati preziosi per blindare il secondo posto, in chiave coppa Italia e per partire in una buona posizione nella Pool Promozione. Abbiamo faticato un pochino, ma questa sera, come visto in altre occasioni, abbiamo dimostrato di essere un gruppo e quindi siamo tutte molto felici per aver ottenuto questa vittoria."