Volley A2/F: “Il recupero dei recuperi!” La Lpm Bam Mondovì sbanca il Club Italia Crai per 3-1 dopo due incredibili rimonte!

Pazzo, Pazzo Puma! La Lpm Bam Mondovì supera il Club Italia Crai per 3-1 e resta in scia della capolista Acqua & Sapone Roma. Una vittoria sofferta più di quanto possa dire il risultato finale e caratterizzata da due incredibili rimonte da parte delle Pumine. Nel primo set, infatti, le ragazze di Delmati sono riuscite a recuperare un passivo di sette punti e nel secondo set hanno fatto addirittura meglio, recuperandone otto.

La Lpm, dunque, conquista una vittoria preziosa, nonostante una prestazione non eccellente. Le Pumine hanno espresso un bel gioco solo a sprazzi. La banda Leah Hardeman ha avuto un approccio al match non dei migliori, per poi riprendersi nel quarto e decisivo set. Il Puma, però, questa sera ha trovato soprattutto in Veronica Taborelli la protagonista del match con 20 punti all’attivo.

Molto bene anche Alessia Mazzon (18) e Giulia De Nardi. Purtroppo si sono registrati tanti, troppi errori al servizio per le Pumine, brave comunque a non mollare mai, anche quando i parziali sembravano compromessi. Grazie a questa vittoria la Lpm si è assicurata la certezza di terminare la regular season quanto meno al secondo posto. Stesso discorso per la classifica di partenza della Pool Promozione. Insomma, un risultato che ad una giornata dal termine della regular season è già straordinario. Per le Azzurrine da segnalare l’ottima performance di Giorgia Frosini, autrice di 22 punti.

PRIMO SET: Il mani-out di Alice Tanase consegna alla Lpm il primo punto dell’incontro. Tre punti consecutivi conquistati dal Club Italia, che va a condurre 3-2. La ricezione imprecisa delle Pumine complica l’impostazione del gioco e le padrone di casa ne approfittano per andare sul 7-4. Si torna in parità sul 7-7. Frosini incisiva per il Club Italia. Nuovo break per le Azzurrine che vanno a +2 sul 11-9. Una Taborelli in gran forma tiene in gioco il Puma. Sul 14-11 coach Delmati chiama il primo time-out. Nel frattempo spazio a Martina Bordignon al posto di una Leah Hardeman imprecisa. Le Pumine recuperano due lunghezze. La squadra di Bellano torna a spingere e dopo tre muri consecutivi le giovani lombarde volano sul 20-14. Secondo time-out chiesto da Delmati. Le monregalesi appaiono in netta difficoltà ed il Club Italia aumenta il vantaggio a +7. Le Pumine finalmente reagiscono e recuperano 5 punti di fila. Sul 22-20 time-out di coach Bellano. Si rientra in campo e la Lpm ritrova una incredibile parità, 22-22. Tanase non riesce a bucare la difesa delle milanesi, che conquistano il primo set-point, prontamente annullato da Veronica Taborelli. Poco dopo la scena si ripete a parti invertite, ma le lombarde riescono ad annullare la chance monregalese. Nuovo set-point per le Pumine e questa volta Alice Tanase trova il pertugio giusto per chiudere il set sul 25-27. Fantastica rimonta del Puma!

SECONDO SET: Grande equilibrio anche in avvio di secondo set, con le due squadre appaiate sul 2-2. Ace di Gardini e Club Italia avanti 4-2. Ancora problemi di ricezione per la Lpm, le lombarde ringraziano e tentano la fuga sul punteggio di 8-3. Time-out di un Delmati visibilmente contrariato. Serata da dimenticare per la banda statunitense Leah Hardeman, sostituita nuovamente da Martina Bordignon. Club Italia avanti 12-5. Ace di Giulia Marconato e massimo vantaggio raggiunto dalle padrone di casa sul 17-9. Due punti recuperati dal Puma. Tanti errori al servizio per le Rossoblù e Club Italia avanti 20-13. Time-out chiesto da Bellano sul 20-15. Alessia Mazzon si fa apprezzare anche al servizio ed il Puma recupera altre due lunghezze. Il tecnico del Club Italia è seriamente preoccupato e chiama il secondo time-out. Dopo un altro ace di Mazzon la Lpm trova incredibilmente la parità sul 20-20. Sul punteggio di 22-22 coach Delmati preferisce fermare il gioco e chiamare il time-out. Set-point sprecato dal Puma. Lo imita poco dopo anche il Club Italia, ma come nel set precedente le Pumine riescono a trovare le energie per chiudere il set sul 26-28, complici due errori in attacco delle padrone di casa. Nuova incredibile rimonta!

TERZO SET: Frosini sempre protagonista e padrone di casa avanti 2-0. I punti di vantaggio delle lombarde salgono a 3. Break delle Pumine, che ritrovano la parità sul 4-4. Ancora equilibrio sul 7-7. Il muro del Club Italia è solido e le padrone di casa tentano una nuova fuga sul 10-7. Dopo l’ace di Taborelli ed il muro di Molinaro il risultato torna in parità sul 13-13. Un paio di discutibili decisioni arbitrali penalizzano il Puma. La squadra di casa ne approfitta e scappa via sul 17-13. Time-out chiesto da Delmati. Le Pumine rosicchiano tre punti e questa volta è l’allenatore delle Azzurrine a chiamare il time-out. Il Club Italia mantiene tre lunghezze di vantaggio sul 20-17. Il Puma si ferma sul muro delle lombarde, che scappano sul 23-18. Arrivano sei set-point per le padrone di casa, che al terzo tentativo chiude i conti con l’attacco vincente della Nervini. Il Club Italia torna prepotentemente in partita!

QUARTO SET: Si riprende con l’errore al servizio di Alice Tanase. Le Pumine si riprendono rapidamente e vanno a condurre 4-5. Capovolgimento di fronte e Club Italia che sfrutta il muro e va sul punteggio di 9-6. Time-out chiesto da Delmati. Si rientra in campo e la Lpm ritrova la parità sul 9-9. Doppio muro delle Azzurrine e Club Italia avanti 14-12. Tre punti consecutivi per le monregalesi e vantaggio Lpm sul 14-15. Time-out chiesto da coach Bellano. Muro di Mazzon e Mondovì a +4. Ancora time-out chiesto dalla panchina lombarda. Lpm vicina alla vittoria sul 17-23. Arrivano sei match-point per le monregalesi. Al secondo tentativo è Leah Hardeman a piazzare il punto vincente per il definitivo 19-25. E’ vittoria Lpm! La lotta per il primo posto continua!

CLUB ITALIA CRAI - LPM BAM MONDOVI' 1-3 (25-27 26-28 25-20 19-25) - CLUB ITALIA CRAI: Nervini 12, Nwakalor 15, Monza 2, Gardini 5, Marconato 11, Frosini 22, Armini (L), Ituma 2, Barbero, Pelloia, Giuliani (L), Gannar. Non entrate: Bassi, Trampus. All. Bellano.

LPM BAM MONDOVI': Hardeman 6, Mazzon 18, Taborelli 20, Tanase 12, Molinaro 8, Scola 2, De Nardi (L), Bordignon 5. Non entrate: Bonifacio, Midriano, Serafini, Mandrile. All. Delmati. ARBITRI: Marconi, Usai. NOTE - Durata set: 29', 29', 24', 22'; Tot: 104'.