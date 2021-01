La "gaffe" della Rai su Marta Bassino non sfugge ai suoi fan più accesi

"A noi interessano i risultati e le imprese di Marta Bassino, sempre più confortanti. Ci basta questo, anche se notiamo da tempo che la Rai dà più spazio ad altre Azzurre. Non è nulla di nuovo, ma non ci interessa".

E' il commento di Bruno Moncalero, presidente del fan club della sciatrice borgarina, in costante crescita, tanto da aver raggiunto i 500 iscritti. Inarrestabile il seguito della Bassino, che continua a vincere e a convincere.

La segnalazione giunta in redazione è di ieri, da parte di alcuni accesi sostenitori della campionessa azzurra, a cui non è sfuggita la "gaffe" della Rai. Il titolo della notizia apparsa sul televideo, infatti, non si soffermava sulla prima delle italiane, la Bassino, terza nel Gigante di Kronplatz, ma sulla Brignone, ottava in classifica.

"Per noi è importante che continui a vincere e a farci sognare. E comunque, io personalmente seguo le gare su Eurosport, dove vengono sempre esaltate le doti tecniche e la bellissima sciata della nostra super Marta. Il massimo sarà quando potremo tornare a seguirla dal vivo!".