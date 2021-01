Sono in corso le operazioni di recuperto del mezzo pesante carico di cemento che questa notte è uscito fuori strada lungo via Circonvallazione Nord.

L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle 4 del mattino sulla strada che dal Ponte Vecchio di Cuneo va verso frazione Madonna dell'Olmo.

Su via Circonvallazione Nord vige, al momento, il senso unico alternato per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza