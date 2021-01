Atletica - Clelia Zola (neopresidente Fidal Piemonte": "Riportare unità, superando le attuali divisioni"

E' stato eletto nei giorni scorsi il nuovo Consiglio regionale Fidal Piemonte.

Clelia Zola, biellese, professoressa di Educazione fisica allo Scientifico, una vita nella Fidal come atleta e tecnico, è stata eletta presidente regionale Fidal con il 69,4% dei voti. Succede alla saluzzese Rosi Boaglio e resterà in carica per il quadriennio olimpico 2021/2024.

Vicepresidente vicario è stato confermato Graziano Giordanengo di San Michele di Cervasca, presidente dell’Atletica Dragonero. È il più votato della Granda, secondo dei dodici consiglieri eletti in tutto il Piemonte. Da tre elezioni è anche il secondo più votato, pur cambiando sempre il primo. Quarta più votata in assoluto è Michela Sibilla, 24 anni, studentessa di medicina, atleta e ora tecnico nell’Atletica Mondovì. Terzo consigliere della Granda è Paolo Braccini, una vita dell’Atletica Fossano ‘75, da bambino a presidente.

"Il mio primo compito sarà di riportare l’unità nell’atletica regionale, superando le attuali divisioni. Lavoreremo tutti insieme per guidare un processo di cambiamento che avrà come unico obiettivo la crescita dell’atletica piemontese. Il Comitato regionale sarà al servizio di tutti, orientato verso il territorio. Svilupperemo un modello tecnico innovativo, in cui il settore assoluto sarà separato da quello giovanile/promozionale. La principale sfida che l’attualità ci impone è fare i conti con la pandemia che, al momento, non ci consente di prevedere come potranno svolgersi in questo 2021 l’attività agonistica e gli allenamenti. La Federazione sarà sempre vicina alle società, agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti in questo momento così particolare e complicato per dare il sostegno necessario al movimento" ha dichiarato la neopresidente.