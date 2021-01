Servizio mensa o catering per chi lavora in azienda, ma partite IVA e lavoratori autonomi continueranno a mangiare al freddo

Nei giorni scorsi l'articolo Pizza in auto e bisogni nei prati, se viaggi per lavoro in zona arancione aveva scatenato tantissime reazioni e commenti. La testimonianza dell'agente di commercio Gianluca Vacca era stata condivisa da centinaia di persone che, da mesi, vivono la medesima situazione.

E la situazione non cambierà almeno fino al passaggio in zona gialla che, per il Piemonte, potrebbe essere questione di qualche giorno.

Per ora bar e ristoranti restano aperti solo per il servizio d'asporto, ma in zona rossa e arancione si apre alla possibilità di offrire servizio mensa o catering per i lavoratori delle aziende.