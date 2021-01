Fossano: a febbraio il via ai lavori per il Memoriale dedicato alle vittime sul lavoro

Verrà dedicato agli operai morti in quel tragico 16 luglio 2007 il nuovo Memoriale alle vittime sul lavoro. Con l’ultimazione di questa opera si potrà considerare conclusa la riqualificazione dell’area ex-Molino Cordero.



L’attuale monumento, opera dell’artista Paolo Serrau, verrà ricollocato, circondato da una cortina verde e adeguatamente illuminato.



“La tragedia del Molino Cordero ha segnato profondamente le memorie di noi fossanesi - commenta il sindaco Dario Tallone - l’esplosione del 16 luglio 2007 ha determinato la morte di: Mario Ricca, Valerio Anchino, Massimiliano Manuello, Marino Barale e Antonio Cavicchioli, cinque persone che hanno perso la vita sul proprio posto di lavoro e lasciato un vuoto enorme per le famiglie colpite.



La ricollocazione del monumento e la riqualificazione dell’area permetteranno una miglior visibilità e un’attenzione maggiore al simbolo dei nostri caduti sul lavoro. La tragedia del Molino Cordero deve essere di monito affinché vengano attuate tutte le misure necessarie per garantire la vita e la salute dei lavoratori”.