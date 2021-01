Problemi legati alla viabilità a Priero, i consiglieri di minoranza si rivolgono all'amministrazione per avere risposte

Criticità nel comune di Priero per quanto riguarda la pericolosità di alcune piante sulla strada comunale nel centro storico.

A segnalarlo sono i consiglieri di minoranza Erica Prato, Pier Luigi Domenico Barattero, Selene Menini che, in seguito alla recente caduta di un albero sull’ex Strada Statale 28 bis, evidenziano i possibili rischi che potrebbero crearsi se l'episodio dovesse verificarsi nuovamente. I consiglieri, attraverso un'interpellanza, da inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, chiedono all’amministrazione un celere intervento al fine di verificare la stabilità delle piante ed evitare così la caduta delle stesse o dei rami sulla carreggiata.

Inoltre, nelle scorse settimane, i consiglieri di minoranza, hanno registrato anche criticità per quanto riguarda il marciapiede che dà accesso alla cabina di attesa della fermata degli autobus: “ad oggi (14 gennaio) ancora inutilizzabili" - scrivono i consiglieri - "a causa della presenza della neve non ancora rimossa dalla nevicata dei giorni 04.01.2021 e 05.01.2021. Considerato che l’attuale situazione crea notevole disagio nonché pericolo ai fruitori del servizio di trasporto, in special modo ai bambini che sono costretti a transitare sulla strada, si richiede un sollecito intervento per rendere accessibile e sicuro il marciapiede e la cabina di attesa".