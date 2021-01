Vezza d'Alba, la vita contadina e vignaiola sul muro di via Roero

Alzando lo sguardo appare ora un lungo tratto del muro di cinta fatto costruire dai Conti Roero, dove verrà riutilizzata l'antica strada del Fossato e sarà predisposto un sentiero panoramico. Emergono anche i gradoni in cemento che sostengono la scarpata sui quali l'Amministrazione comunale pensa di esporre: attrezzi contadini e di cantine vinicole locali in un "museo a cielo aperto" per fare conoscere la tradizione e la cultura dei padri e nonni di Vezza.