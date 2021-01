Servizio Civile all'ex Chianoc di Savigliano

Con un accordo di partenariato con il Consorzio Monviso Solidale la Residenza Chianoc di Savigliano mette a disposizione 1 posto per il Servizio Civile Nazionale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Si tratta di 25 ore settimanali per 12 mesi con un rimborso spese mensili.