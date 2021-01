Morta a 64 anni Marinella Mandrile, ex architetto di Borgo San Dalmazzo e volontaria Cri

Cordoglio a Borgo San Dalmazzo per la morte di Marinella Mandrile, ex architetto di 64 anni. Aveva lo studio in centro paese, in via Garibaldi.

Si era trasferita a casa della figlia Ellis a Milano, dove è mancata lunedì 25 gennaio.

Molto conosciuta nel mondo del volontariato, da quando era in pensione si era dedicata ai servizi di trasporto e centralinista nel comitato borgarino della Croce Rossa. Il marito Piero Martini, mancato nel 1993, era infatti autista dipendente della Cri.

Lascia la figlia Ellis con Chicco, il papà Michele, e i nipoti Pietro e Gianlorenzo.

I colleghi della Cri: “La nostra Marinella ci ha lasciato prematuramente... Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia, le nostre più sentite condoglianze. Ciao Mari...”

I funerali provenienti da Milano, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo in data da stabilire.