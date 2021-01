“Un’occasione unica di crescita personale”: otto posti per il Servizio civile in CRI a Manta

Anche in Croce rossa, a Manta, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni potranno cimentarsi nell’anno di Servizio civile.

È infatti aperto il bando per la selezione di otto giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda rispettino i requisiti anagrafici dell’età.

“Essere selezionati per il progetto di Servizio civile in Croce rossa – spiegano dalla CRI Manta – significa dedicare un anno della propria vita ad aiutare il prossimo, con la consapevolezza di svolgere un operato che sia in linea con i Principi fondamentali della CRI e di entrare a far parte di una grande realtà di volontariato e cooperazione”.

Il Servizio civile è infatti un’occasione unica di crescita personale, rappresentando anche un’opportunità per porsi al servizio del prossimo, mettendosi in gioco a 360 gradi e, perché no, magari anche trasformando in un lavoro la propria passione.

“Chi decide di impegnarsi nel Servizio civile – aggiungono dalla Croce rossa – sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio culturale, arricchendosi sia da un punto di vista professionale che umano: essa permette infatti di entrare a piccoli passi nel mondo del lavoro, adeguandosi alle sue regole e ai suoi orari, motivo per il quale il Servizi civile rappresenta una tappa preziosa nel percorso formativo e professionale dei giovani che vi partecipano”.

Nello specifico, il contributo che viene dato nel corso dei dodici mesi di servizio in CRI è focalizzato principalmente sul settore dell’assistenza, del trasporto infermi e dell’emergenza sanitaria 118.

“Ho deciso di fare domanda per il Servizio civile in Croce rossa per caso – racconta uno degli “ex” Servizi civili – cercando di capire ‘cosa fare da grande’, e non avrei potuto fare scelta migliore. Sono entrata a fare parte di una realtà che adesso, a distanza di più di tre anni, posso considerare come una seconda famiglia.

L’anno del servizio civile mi ha permesso di conoscere gente nuova, di entrare in contatto con diverse realtà, di capire l’importanza del volontariato, di apprezzare l’impegno e la dedizione in ciò che si fa, di mettermi in gioco e di crescere.

Se consiglio questa esperienza? Direi proprio di si perché, come in tutte le attività che ti toccano il cuore, ti da molto di più di quello che dai tu, perché anche questo è Croce rossa”.

Il bando scade il 15 febbraio: tutti i giovani interessati devono presentare domanda di adesione entro tale data.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Croce rossa di Manta, in piazza Amedeo Damiano (presso le ex scuole elementari), chiamare il numero 0175.88464 oppure inviare una mail all’indirizzo crimanta@gmail.com.

“Se anche tu cerchi un ambiente ricco per te e per gli altri – l’appello della CRI – e vuoi vivere un’esperienza che ricorderai per tutta la vita, diventa un ‘civilista’ in Croce rossa a Manta”.