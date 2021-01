Volley A2/F: Verso Olbia-Lpm Bam Mondovì, Ester Serafini: "Daremo il massimo per chiudere bene la prima fase" (VIDEO)

6 vittorie su 6 per la Lpm Bam Mondovì in questo avvio del 2021. Ieri le Pumine di Delmati hanno superato in trasferta le Azzurrine del Club Italia Crai per 3-1. Neanche il tempo di rifiatare, che le monregalesi sono già scese in palestra per preparare il match di domenica (ore 12) in casa dell'Hermaea Olbia.

Sfida che chiuderà una Regular Season da record per il Puma. In vista di questo match, abbiamo raccolto le impressioni della giovane palleggiatrice Ester Serafini, felice del risultato raccolto al Centro Federale Pavesi di Milano, e vogliosa di chiudere in bellezza la prima fase del campionato: