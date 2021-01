Buon compleanno alla signora Albertina, l'anima della giostrina di viale Angeli a Cuneo

La giostrina del viale degli Angeli, nonostante il periodo di pandemia, può restare aperta, in quanto in un'area verde. E' lì da 27 anni, aperta quasi tutti i pomeriggi dalla signora Albertina Molino, che oggi 28 gennaio compie 86 splendidi anni.

Su quella giostrina sono salite almeno almeno due generazioni di bambini di Cuneo.

Venne montata nel 1993 e da allora, quasi tutti i giorni, anche in base al meteo, Albertina prende il pullman da Caraglio per aprire la giostra e far divertire i bambini. Tutti la conoscono, minuta, con i capelli corti, dolce ed energica. Ha sempre una parola gentile per i piccoli ospiti, che salgono sui cavalli, sulla carrozza delle principesse o sul mezzo dei vigili del fuoco, provando a catturare la coda e a guadagnare un giro gratis. Fa vincere sempre tutti.

Nonostante la pandemia, non ha smesso di aprire.

Non tutti i pomeriggi, anche perché di bambini non ce ne sono in questo periodo, ma non vuole saperne di smettere. Quel lavoro è la sua vita, suo e della sua famiglia di giostrai da generazioni, i Rainero.

Oggi Albertina festeggerà con il figlio Beppe, da anni in piazza Galimberti, proprio in questo periodo, e in piazza Europa, con la pista di pattinaggio e i gonfiabili. "Sono più le spese degli incassi, non ha alcun senso tenere aperto, ma finché mia mamma se la sentirà, quella giostra continuerà ad essere lì, sul viale".