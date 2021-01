Il dono itinerante, la staffetta di auguri tra le associazioni della Consulta comunale per il Volontariato di Alba

Si è conclusa in questi giorni un’iniziativa della Consulta comunale per il Volontariato di Alba, ideata come alternativa al tradizionale scambio di auguri natalizi.

Tutto è nato lo scorso dicembre, con la consegna da parte della presidente Wilma Scaglione di un pacchetto regalo ai quattro referenti: Domenico Albesano per l’area “socio-assistenziale”, Loredana Giordano per l’area “culturale e ricreativa”, Vanni Guiducci per l’area “ambiente e protezione civile” e Alessia Mottura per l’area “solidarietà internazionale e intercultura e diritti umani”.

Ai referenti è stato chiesto di consegnare il dono ad un’associazione appartenente alla propria area di intervento, aggiungendo un biglietto con scritto un pensiero, un obiettivo per l’anno nuovo o un augurio personalizzato.

Commenta l’Assessore al Volontariato Elisa Boschiazzo: “L’esigenza di rafforzare i rapporti di conoscenza e di scambio tra le associazioni cittadine aderenti alla Consulta, ha impegnato la presidente Wilma Scaglione nella ricerca di soluzioni creative. Il dono itinerante è stato un modo, semplice ma efficace, per trasformare il dono in un veicolo per far interagire tra loro tante associazioni di volontariato accomunate dagli stessi obiettivi”.

Le Associazioni hanno risposto in modo positivo alla singolare staffetta e, oltre al dono itinerante, l’occasione è servita per consegnare anche altri regali rappresentativi delle rispettive attività associative. I biglietti di auguri più belli sono stati raccolti e condivisi all’interno della Consulta, come testimonianza della buona riuscita dell’iniziativa, che certamente verrà riproposta il prossimo anno.