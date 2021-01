Sindaco e vicesindaco di Bra in visita al nuovo ufficio zona di Confagricoltura

Giovedì 28 gennaio il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e il vicesindaco con delega all’Agricoltura, Biagio Conterno, hanno visitato il nuovo ufficio zona di Confagricoltura Cuneo, in via Vittorio Emanuele 124. Un momento istituzionale importante al quale, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, hanno preso parte il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia, il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, e il responsabile dell’ufficio di zona Bra e Fossano di Confagricoltura, Fabio Fogliati.

È stata l’occasione per presentare ufficialmente all’amministrazione cittadina la nuova sede dell’ufficio di zona di Confagricoltura Cuneo, al servizio non solo delle aziende agricole presenti sul territorio, ma anche di tutti i cittadini braidesi, tramite l’erogazione di numerosi servizi alla persona. La visita, che ha seguito un primo appuntamento telematico svoltosi negli ultimi mesi dello scorso anno, durante il quale il sindaco Fogliato aveva promesso un incontro in presenza nei nuovi uffici, è stata molto costruttiva e utile per rafforzare ancora di più la collaborazione tra Comune e Confagricoltura a Bra.

“Auguro all’associazione e ai referenti locali un buon lavoro, nell’auspicio che l’agricoltura braidese possa continuare a crescere ed essere valorizzata al meglio nelle sue tante eccellenze”, ha commentato il Sindaco di Bra Gianni Fogliato a seguito dell’incontro, sottolineando come la rinnovata presenza in città rappresenti un “ulteriore tassello di proficua collaborazione con le associazioni di categoria”.

“La visita del Sindaco e dell’assessore all’Agricoltura della città alla nostra nuova sede – ha specificato il responsabile di zona Fabio Fogliati – è stata un’occasione importante per mettere in luce il forte impegno di Confagricoltura sul territorio, ancor più in questo difficile momento storico nel quale è indispensabile essere sempre disponibili al dialogo e al confronto. Continueremo ad essere vicini alle aziende agricole attraverso i nostri servizi e riteniamo, inoltre, che l’ufficio di zona rappresenti un valore aggiunto per l’intera cittadinanza braidese, in quanto comodo e fruibile per tutti coloro che necessitano di assistenza per i servizi di Caf e Patronato”.

L’ufficio di Confagricoltura a Bra è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16,30. Lo si può contattare telefonando al numero 0172/244484 o inviando una mail all’indirizzo bra@confagricuneo.it.