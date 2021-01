Alba: l’attività sportiva per le Asd calcistiche albesi ripartirà solo con la “zona gialla” e, in ogni caso, non prima di lunedì 8 febbraio

Si è tenuto questa mattina, venerdì 29 gennaio, un incontro promosso dall’Amministrazione comunale - rappresentata dal consigliere comunale allo Sport Daniele Sobrero - con i Presidenti delle Asd di calcio “Accademia Calcio Alba”, “Albese Calcio”, “Area Calcio Alba Roero”, “San Cassiano”, “Santa Margherita”, “Stella Maris” e “Corneliano Roero Sga”, con l’obiettivo di valutare insieme la possibile ed eventuale ripartenza dell’attività sportiva, anche alla luce delle molte richieste di informazioni arrivate da parte dei genitori dei ragazzi.



I Presidenti hanno convenuto di non riprendere l’attività finché la Regione Piemonte rimarrà in “zona arancione”.



Se il Piemonte dalla prossima settimana sarà in “zona gialla”, i vari Presidenti comunicheranno ai propri tesserati le date e le modalità di ripresa dell’attività che, in ogni caso, non avverrà prima di lunedì 8 febbraio 2021.



E’ stato anche stabilito che, se la Regione dovesse ritornare in “zona arancione”, l’attività verrà immediatamente sospesa.