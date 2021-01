Cavallermaggiore: alla biblioteca "Nuto Revelli", un posto per il Servizio Civile Nazionale

È stato pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021.

Il Servizio Civile, rivolto a ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni, rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, oltre che una buona carta di accesso al mondo del lavoro e un’occasione per ottenere crediti formativi spendibili nel percorso universitario. Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, utile per il proprio percorso professionale e lavorativo, assicurandosi allo stesso tempo una sia pur minima autonomia economica.

Il Comune di Cavallermaggiore e la Biblioteca civica “Nuto Revelli” sono presenti tra gli enti proponenti con un progetto da svolgersi all’interno della Biblioteca. I ragazzi avranno diritto a un rimborso mensile di 439,50€, ad alcuni permessi retribuiti per esigenze personali o di studio, al buono pasto e all’assistenza sanitaria per malattia o infortunio. Il servizio durerà 12 mesi ed avrà un monte ore complessivo di 1.145 ore, per una media di 25 ore settimanali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line - DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda su tale piattaforma occorre essere riconosciuto dal sistema, riconoscimento che può avvenire in due modalità:

- i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

- i cittadini appartenenti a un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

La Biblioteca civica “Nuto Revelli” selezionerà 1 volontario per il progetto “Piccole Biblioteche Aperte” con cui intende “fare rete” con le altre biblioteche del territorio per offrire al territorio servizi bibliotecari nuovi e di qualità. L’obiettivo da perseguire sarà la promozione di progetti che abbiano ricadute positive su tutto il territorio, passando attraverso l’interazione con i bambini e ragazzi, le famiglie, la scuola. Il progetto vuole curare la formazione permanente dei bibliotecari e dei volontari di biblioteca sulle tematiche della promozione della lettura e sulle buone pratiche di gestione di una biblioteca, di gestione dei social, e costruire un ricco programma di iniziative che possa incontrare l’interesse dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti; il tutto in un’ottica di collaborazione fattiva con il mondo scolastico e con le associazioni presenti sul territorio.

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni anche consultando la pagina Facebook della biblioteca, il sito del Comune di Cavallermaggiore, scrivendo una mail all’indirizzo bib.cavallermaggiore@libero.it o ancora chiamando il numero 0172381899 durante gli orari d’apertura della biblioteca contattando la bibliotecaria Miriam.