Emergenza case di riposo in Val Maira, Carsetti: "Grazie a quanti stanno dando il loro contributo"

"Questa è l’Italia! Al di là degli aspetti burocratici ed amministrativi, oltre tante inutili chiacchiere. Perché quando c’è bisogno le persone dimostrano la preziosità del ragionare con il cuore. In questi giorni ho ricevuto veramente molte telefonate e desidero ringraziare quanti hanno concretamente risposto alle mie parole, dando il loro contributo".

Commenta così Valerio Carsetti, presidente dell’Unione Montana Valle Maira. Riconoscente dell’operato delle singole Amministrazioni, del BIM e degli Enti che già in passato si erano mobilitati, ma soprattutto senza scoraggiamento, il 21 gennaio scorso aveva presentato ai valmairesi, attraverso un comunicato, le gravi ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulle case di riposo montane. Aveva posto nello specifico l’attenzione su quella che si trova a Stroppo e quella a San Damiano Macra.

Così “Emergenza Case Riposo Stroppo e San Damiano Macra”: la richiesta agli abitanti di un personale contributo, libero ed ognuno in base alle proprie disponibilità, per fare in modo che queste due preziose strutture per anziani non siano costrette a chiudere. Per il singolo, quindi, non soltanto un venire a conoscenza, ma la possibilità di essere nel caso partecipe ed influente.

Storiche entrambe le case di riposo in Valle Maira, un tempo costruite certamente per accogliere ed assistere ma pensate prima di tutto per dare valore alla parola “continuità”, riconoscendo quanto per alcune persone (gli abitanti in particolare) sia estremamente importante mantenere il legame con la montagna. Luoghi, altresì, per favorire l’occupazione in questo territorio.

Non poche, nel corso degli anni, le difficoltà fronteggiate dalle due strutture. Hanno ad esempio dovuto da sempre far i conti un numero comunque più limitato di ospiti, a fronte di ingenti spese da parte dalle Fondazioni che le gestiscono. Determinati, per questo, l’attenzione e l’aiuto economico da parte delle istituzioni, come anche l’attività del volontariato organizzata con molto entusiasmo e dedizione.

L’emergenza sanitaria, di certo, non ci voleva. In particolare, durante la seconda ondata molti sono stati purtroppo i decessi sia nella casa di riposo di Stroppo sia in quella di San Damiano Macra. Contagi anche tra gli operatori e le due gestioni che tristemente hanno dovuto far i conti con innumerevoli, ulteriori e pesanti criticità. I valmairesi non sono stati indifferenti all’appello d’aiuto del presidente dell’Unione Montana Valle Maira. Molte sono le persone che hanno già fatto una donazione. Una solidarietà immediata, come una vitale urgenza, al di là anche dell’avere o meno parenti in quelle due strutture. Un gesto che non è forza ma grande consapevolezza, quella sensibilità verso ciò che veramente conta!