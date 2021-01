Il Piemonte torna in zona gialla da lunedì: c'è l'ok del Ministero della Salute

Il Piemonte torna in zona gialla da lunedì 1° febbraio.

Il Ministro Roberto Speranza - si legge nella nota del Ministero della Salute - sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla".

Cirio però, poco dopo, ha pubblicato un post che indica la zona gialla a partire da lunedì 1° febbraio. Posticipando di un giorno, quindi, la data diffusa dal Ministero.

Il Governatore, verso le 19.15, ha scritto: Dopo questa lunga giornata di confronto con il Governo, ho appena ricevuto la chiamata del ministro Speranza: il Piemonte è in ZONA GIALLA da lunedì.

Circolano, quindi, due date diverse. Dalla Regione Piemonte fanno sapere che per le regioni che migliorano - passando dalla zona arancione alla gialla - non ci sarà una nuova ordinanza, quindi si lascia decadere la precedente, che scade il 31 gennaio. Le nuove misure entrano in vigore lunedì 1° febbraio.

La data del 31 annunciata da Speranza vale solo per le regioni che peggiorano e che, quindi, dal giallo passano all'arancione. Non ci sono, invece, regioni in zona rossa.

La notizia, un po' a sorpresa, è arrivata direttamente dal Ministero della Salute, che dà dunque ragione al presidente Alberto Cirio. Nelle ultime ore sembrava infatti che la Regione fosse destinata a restare in zona arancione, anche se il governatore aveva più volte sottolineato come i dati del Piemonte fossero positivi, con un indice Rt sceso a quota 0,82.