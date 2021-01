Impennata di morti per Coronavirus ad Alba: sono 48, la Regione non li aveva registrati

Una settimana fa, lo scorso 22 gennaio, i decessi per coronavirus ad Alba erano 32. Il dato di oggi fa sobbalzare: 48. Praticamente il 50% in più.

Cosa è successo? E' il primo cittaduno a spiegarlo, nella consueta nota sui dati dei contagi e dei decessi nella capitale delle Langhe.

“La piattaforma regionale ha aggiunto, registrandoli solo in questi ultimi giorni, diversi decessi per Coronavirus relativi ai mesi di novembre e dicembre. Sette, invece, sono gli albesi morti da inizio 2021. Ribadiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite da un lutto durante questa terribile pandemia. Il numero di persone attualmente positive è sceso nettamente e da diversi giorni all’ospedale Ferrero nessun malato Covid è ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, nel territorio dell’Asl Cn2 sono state già 5833 le dosi di vaccino somministrate, di cui 876 sono seconde dosi”.

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 70, di cui 11 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 48.

I guariti da inizio pandemia sono 677.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

Il Piemonte è in “zona arancione” dal 17 al 31 gennaio 2021

Spostamenti

Sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari. Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità. Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia. Consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno tra le 5 e le 22 e solo all’interno del proprio Comune nel limite di due persone ulteriori a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Scuola

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%.

Attività motoria

Consentite l’attività motoria e l’attività sportiva all’aperto all'interno del proprio Comune. Aperti i centri sportivi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre.

Attività commerciali

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a domicilio. Apertura dei negozi al dettaglio e chiusura nel weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno). Apertura dei parrucchieri e dei centri estetici e dei mercati anche extra-alimentari. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Trasporti

Per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale il coefficiente di riempimento non può essere superiore al 50%.

Cultura

Chiusura di musei e mostre, teatri e cinema.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.

Si ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.