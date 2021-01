Occupazione suolo pubblico, anche a Savigliano si pagherà in anticipo: esenti stalli di ricarica per auto elettriche, lavori edili nelle frazioni e casette dell’acqua

Da quest’anno, in tutta Italia è cambiata la normativa che fino all’anno scorso regolava l'occupazione del suolo pubblico, quella che era la TOSAP e l’Imposta Comunale per la Pubblicità. Non sarà più un tributo, ma un canone patrimoniale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Diverse le novità presentate dall’assessore Michele Lovera.

Prima di tutto non dipenderà più dagli uffici tributi, ma essendo canone patrimoniale sarà in carico ai lavori pubblici.

La normativa prevede che per il primo anno siano studiate tariffe e metodi pagamento tali da avere un gettito invariato: nessuno si troverà e perciò a pagare più di quello che avrà pagato oggi.

Altra novità, a differenza di prima, si chiedeva l’occupazione del suolo pubblico e nel giro di qualche giorno andava a pagare. Da oggi, i cittadini dovranno andare in Comune, fare domanda, poi andare dal concessionario tributi "MT Tributi", pagare il canone e tornare in Comune. Qui, si farà timbrare l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Questo perché il pagamento deve essere anticipato.

“Di base non cambia nulla, ma comporta un doppio lavoro - ha spiegato Lovera - degli uffici e un disagio di fare avanti indietro, però è un obbligo di legge inderogabile, eccetto per emergenza”. Il suolo pubblico non si potrà dunque usare prima di aver pagato, nemmeno per i traslochi.

Occupazione per lavori edili

Altra novità: il Comune ha decisione di “invogliare” i lavori edili a richiedere l’uso del suolo pubblico per il tempo necessario: “è successo in passato, in piazza Santarosa ad esempio, in cui per anni il suolo pubblico è stato occupato con proroghe continue, rendendo impossibile schedulare i lavori pubblici”.

Da oggi, dunque, quando si richiederà il suolo per lavori di edilizia, la tariffa base dello Stato sarà scontata del 50% e successivamente di un altro sconto del 50%. Ma non oltre.

“Con il nuovo regolamento, questo “50+50” rimane, ma in caso di rinnovo si perde il secondo 50%. Questo - ha aggiunto Lovera - per invogliare gli addetti ai lavori a utilizzare il suolo pubblico per attività edilizia a chiedere il tempo reale. Per permettere così di programmare alcuni lavori pubblici laddove sia necessario”.

"Faremo comunque circa sei mesi di prova per vedere come andrà questo regolamento".

Agevolazioni: stalli ricariche delle auto elettriche, lavori edili nelle frazioni e casette dell’acqua

Aggiunte altre due agevolazioni: alla casette dell’acqua, che non pagheranno più la TOSAP, gli stalli per ricariche auto elettriche anche saranno esenti, così come i lavori edili nelle frazioni. “Abbiamo frazioni che hanno necessità di lavori di ripristino più che nel concentrico. Quindi abbiamo deciso di renderli esente dal canone”.

E per gli ambulanti “in spunta”?

Il consigliere Lillo De Lio (Savigliano 2.0) è intervenuto durante il Consiglio per chiedere delucidazioni per gli ambulanti, in particolare quelli “in spunta”, cioè che non hanno il posto fisso. A Savigliano sono 10 i posti “non fissi”, occupati man mano dai cosiddetti spuntisti (che variano dai 10 ai 15), coloro cioè che pagano ogni volta per il posto: “di volta in volta faranno questo tragitto?”.

“Hai messo il dito nella piaga - ha ammesso l’assessore - sono due anni che cerco di regolarizzare gli spuntisti di vecchia data, non ci siamo ancora riusciti. E’ una piaga. Per quanto riguarda gli abbonati, cercheremo di non caricarli burocraticamente”.