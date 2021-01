Savigliano, parcheggi da blu a bianchi: ancora ritardi sulla tinteggiatura

La riconversione dei 66 parcheggi blu a pagamento di Savigliano, non è ancora realtà. Tardano infatti i lavori di tinteggiatura a carico della ditta Gestopark che vedrebbe così l’applicazione delle delibera di Giunta, emessa dopo la mozione del Consiglio comunale votata all’unanimità del 31 ottobre 2020.

“La ditta - ha spiegato durante il Consiglio comunale il sindaco Giulio Ambroggio - che doveva occuparsi dei parcheggi non era disponibile, appena lo è stata è iniziato il cattivo tempo. dovrebbe realizzarli a breve, il ritardo c’è stato, ma non c’è stata nessuna furbata” ha ribadito il primo cittadino, il quale ha altresì confermato come il comandante della Municipale si sia già- mosso per sollecitare la Gestopark a portare a termine sta mattina martini ha inviato la mail per sollecito della trasformazione dei parcheggi blu in piazza Sperino e Viale Marconi.

Stallo su piazza Schiaparelli in vista delle eventuali vaccinazioni sulla cittadinanza previste sotto l’ala di piazza del Popolo: “Vogliamo aspettare a farli su piazza Schiaparelli, perché se va in porto l’ipotesi dei vaccini sotto l'Ala di piazza del Popolo, sarà possibile far andare anche lì le auto. Dopodiché si faranno bianchi. Se l’emergenza non ci sarà, faremo i parcheggi come concordato”.

Sulla questione è tornato però il consigliere Marco Racca (Lega) che ha chiesto delucidazioni proprio in merito al pagamento degli stalli in piazza del Popolo.

“Durante la capigruppo, alcuni consiglieri hanno chiesto di trasformare in piazza del popolo alcuni parcheggi in bianchi per evitare di far pagare chi si recherà per i vaccini, sarà così?”.

Una modalità che risulterebbe troppo complicata: “No, la situazione resterà così perché non vogliamo avere problemi con la Gestopark, la gestione sarebbe troppo difficile controllare. Ovviamente - ironizza il primo cittadino - se qualcuno viene a fare i vaccini e non ha i 50 centesimi, lo rimborsiamo, glieli do anche di tasca mia!”.

A Consiglio comunale concluso interviene anche il consigliere Lillo De Lio (Savigliano 2.0): "Il Sindaco dice che ci cose più importanti a cui pensare, ma ad agosto quando fece la delibera per i parcheggi blu invece non c’erano cose più importanti? I parcheggi blu, se li prosegue fino all’estate, sono altri soldi che entrano nelle casse della Gestopark. Infine - ironizza a sua volta De Lio - ha dichiarato che pagherà lui di tasca sua il parcheggio per chi andrà a fare il vaccino che si predisporrà sotto l’Ala di Piazza del Popolo: vedremo!”