Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 gennaio, per un incendio in un'abitazione a Morozzo.

Le fiamme si sarebbero propagate, per cause ancora da definire, in un alloggio su due piani in via Atria, non troppo lontano dal centro.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 15,15. Sul posto sono intervenuti due mezzi provenienti dalla centrale operativa di Cuneo oltre ai volontari di Morozzo.