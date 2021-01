Belfix: il miglior portale per la riparazione e manutenzione a domicilio

Capita spesso nella vita di dover ricorrere a inconveniente molto particolare che capiti nella vostra casa e dove si è impossibilitati ad intervenire un po’ inesperienza un po’ per evitare danni ulteriori. Ora però le vostre preoccupazioni, in caso di danni pesanti, sono passate visto che c’è un portale adatto per la riparazione e manutenzione a domicilio .

Belfix: tutti i servizi a disposizione

In questa sezione analizziamo come è possibile essere aiutati da questo sito che regalerà, come già detto in precedenza, la riparazione o manutenzione del danno causato. Come prima cosa la home page ci introduce quelli che sono i servizi a disposizione e vi saranno mandati a casa tecnici specializzati per ogni settore.

Avete un problema alla caldaia, al lavandino della cucina o a qualche presa elettrica? Nessun problema, l’azienda invierà per voi un tecnico, idraulico ed elettricista per risolvere in breve tempo il problema. Ma sono tanti altri i servizi: è possibile consultare il sito per informarsi anche sulla consegna a domicilio del carburante, oppure a disposizione anche il servizio di soccorso stradale così come un fabbro in caso di emergenza.

A disposizione anche sturatori, conciatetti, meccanici refrigerazione, vetrai e addetti alla disinfestazione. Se lavorate da casa e il computer va in tilt ecco l’addetto all’assistenza per PC, così come non possono mancare i servizi sugli immobili, di pulizia, di ristrutturazione e per gli elettrodomestici rotti. Tra altri servizi interessanti che il portale propone troviamo anche: addetto al giardino, addetti per i pannelli solari, manutentori tecnici della piscina e tuttofare.

Basterà un click, in caso di qualche problema molto complicato da risolvere, per avere a disposizione un tecnico specializzato in qualsiasi settore: basterà prendere un appuntamento sulla home page del portale per chiamare un addetto professionale a qualsiasi servizio in elenco con i prezzi minimi che saranno resi noti in anticipo.