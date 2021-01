Operatore sulle MACCHINE UTENSILI di Dronero

Fino al 2 febbraio 2021 puoi ancora scegliere la nostra qualifica professionale di Operatore sulle MACCHINE UTENSILI

Rimangono pochissimi posti per una qualifica che ti porta direttamente ad un posto di lavoro nelle più accreditate industrie meccaniche del territorio cuneese.

Vieni a trovarci per capire concretamente cosa ti proponiamo: visita la scuola prenotando al 0171-918027

Il corso si svolge a Dronero e ti permette di assolvere all’obbligo scolastico.

#Da grande voglio fare il meccanico!





Clicca per conoscere la qualifica in Meccanico su macchine utensili

Le competenze maturate permettono di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti ed assemblatore in serie di parti di macchine.

La qualifica è un titolo valido per l’ammissione al IV anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).





AFP, con il servizio al lavoro, ti cerca opportunità lavorative in aziende del territorio.

Prenota la tua visita al

Numero 0171-918027

Oppure scrivi a

Laura Demaria laura.demaria@afpdronero.it