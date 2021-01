Sconti outlet e marchi leader, MG MotoStore: la rivoluzione dell’abbigliamento moto

Sconti fino al 70% sui grandi marchi di caschi e abbigliamento moto, un catalogo con migliaia di prodotti e spedizione gratuita per ordini superiori a 200 euro. Questi sono solo alcuni dei vantaggi di scegliere MG MotoStore, il negozio digitale per i biker che puntano alla massima qualità. C’è tutto il meglio: dai caschi MG Moto di Agv e Shoei agli accessori Tucano Urbano, passando per articoli firmati da Nolan, Schuberth, Givi e Alpinestars.

L’offerta di www.mgmotostore.com è pensata per dare risposta alle esigenze di ogni appassionato di moto: ciascuno ha bisogno di diverse soluzioni tecniche, in grado di interpretare il proprio modo di vivere le due ruote. La proposta infatti annovera i migliori marchi del settore e si articola in numerose categorie: giubbotti e pantaloni moto, bauletti, borse, casco motocross , vintage, integrale, motard, abbigliamento termico, interfoni e kit viaggio ne sono un esempio.

Tra gli articoli più popolari c’è il casco modulare Nolan N100-5 Plus Distinctive N-Com - 25 Flat Lava Grey. Apprezzato soprattutto dai moto-turisti più esigenti, ricorre a una imbottitura interna con Clima Comfort, grazie all’innovativa costruzione a rete, e al sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC-Liner Positioning Control).

Restando nell’ambito dei prodotti che hanno riscosso grande apprezzamento incontriamo anche il casco modulare Nolan N90-3 Voyager N-Com - 018 Led Yellow. Un modello con doppia omologazione P/J dotato di sistema di ventilazione Airbooster Technology. Mentre scorrendo la sezione dedicata ai giubbotti moto, tra i modelli più interessanti ci sono Clover Crossover-4 Wp Airbag e Spidi 4 Season Evo H2Out. Quest’ultimo dispone di un guscio esterno di 4 Season Evo e di sei pannelli di rete a scomparsa per una ventilazione ottimale.

Oltre a un’offerta competitiva, sotto il profilo di qualità e prezzi, con sconti nella sezione Outlet Moto che superano il 50%, il negozio mette a disposizione del cliente una professionalità costruita in un percorso inaugurato nel ‘98, con l’apertura del negozio di Palermo, che resta la sede di riferimento dell’azienda.

E per quello che riguarda l’acquisto? Sono implementati solo sistemi sicuri e pratici: carte di credito, bonifico bancario, PayPal e Scalapay (che consente di pagare in tre comode rate del medesimo importo, senza interessi).