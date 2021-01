Carnevale 2021 a Savigliano: tutte le iniziative online per i più piccoli

La Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, in collaborazione con il Comune di Savigliano, con la Consulta Cultura, con l’Associazione Mutuo Soccorso e con le Maschere di Savigliano, presentano il Carnevale Saviglianese 2021.

Come di consuetudine, questo periodo dell’anno è dedicato al divertimento soprattutto per i più piccoli, ma nonostante l’impossibilità di poter organizzare eventi in presenza, la Fondazione Ente Manifestazioni non ha voluto abbandonare l’idea del Carnevale Saviglianese, proponendo iniziative da seguire online.