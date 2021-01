Motori: Ronde del Canavese 2021, scattano le iscrizioni

Il dito è pronto a pigiare sul tasto “Start” della stagione sportiva 2021. Dopo un 2020 pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria, si guarda al futuro con la dovuta cautela ma anche con la grande voglia di ritornare a vivere le emozioni e l’adrenalina offerte dal rombo dei motori.

Proprio la Ronde del Canavese fu, lo scorso anno, una delle prime manifestazioni in Italia a subire lo stop a causa del diffondersi della pandemia. Proprio per questo motivo alla RT Motorevent si lavora senza sosta per preparare un’edizione 2021 all’altezza della tradizione.

La gara, giunta alla sua quindicesima edizione, assegna anche quest’anno il memorial “Livio Bausano” ed è in programma nel week-end del 27 e 28 febbraio, con partenza e arrivo da Rivarolo Canavese.

Non cambia il “terreno di caccia” che conferma la prova di “Pratiglione” un’occasione irrinunciabile e il simbolo canavesano per eccellenza. Oggi, venerdì 29 gennaio, è la prima data utile per inviare le iscrizioni, che chiuderanno mercoledì 17 febbraio.

I concorrenti potranno effettuare la pre-iscrizione attraverso l’area riservata sul sito ACI Sport e inviare il modulo cartaceo compilato all’indirizzo mail iscrizioni@rtmotorevent.it.

Procedure di avvicinamento che porteranno a sabato 27 febbraio con l’appuntamento a Rivarolo Canavese per la distribuzione degli accrediti e dei Road-Book, nel rispetto delle norme anti-contagio. Anche in questa edizione Il quartier generale della manifestazione viene confermato all’interno dell’Urban Center e l’Hotel Rivarolo ospiterà come di consueto la Direzione Gara e la Sala Stampa. Sempre nella giornata di sabato sono previsti lo Shakedown e le ricognizioni del percorso. Vetture e concorrenti usciranno dal Parco Partenza alle 8.01 di domenica 28 Febbraio per affrontare i quattro passaggi sulla P.S. “Pratiglione”. Al termine di ogni prova è previsto il Riordino e il Parco Assistenza a Cuorgnè.

L’arrivo finale è fissato alle 17.54 sul piazzale dell’Urban Center di Rivarolo Canavese.

Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.rtmotorevent.it