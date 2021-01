Azione sbarca anche sulla piattaforma social Instagram

Il partito Azione sbarca in provincia di Cuneo attraverso la piattaforma social Instagram. Dopo l’arrivo su Facebook della sezione provinciale e prima di quello su LinkedIn (come avverrà a breve), finalmente anche sulla rete più utilizzata dalle ultime generazioni, il tutto gestito da un Team Comunicazione interamente formato da giovani menti under 30.

Lo scopo è quello di essere più vicini possibili alle persone, in modo da informarle in modo preciso e puntuale sulle novità in fatto di politica locale e nazionale. A questo proposito, sono attive le pagine social del partito per molti comuni della provincia Granda, quali Cuneo, Saluzzo, Alba e Mondovì.

Il partito, fondato da Carlo Calenda a novembre 2019, porta nel suo simbolo e nel suo nome due importanti elementi: una freccia diretta al futuro, fatto di innovazione e sviluppo, e il colore blu elettrico, a rappresentare l’Europa e quindi lo spirito che anima il gruppo.

Andrea Vassallo (Responsabile organizzativo Granda In Azione): “Abbiamo scelto di creare un Team ComunicAzione composto interamente da giovani under 30 perché Azione ha grande fiducia nelle idee innovative e nelle proposte delle nuove generazioni. L'obiettivo è avere una comunicazione con contenuti di qualità e proposte avvincenti da divulgare”.

Giovanni Agu' (Team ComunicAzione Granda In Azione): “Azione è un movimento politico che guarda ai giovani, previo abbiamo scelto di creare la pagina Instagram rivolta ad una fascia di età giovane e dinamica”.

Simone Mina (Team ComunicAzione Granda In Azione): “Come Granda in Azione abbiamo scelto di aprire una pagina su Linkedin perché crediamo sia fondamentale comunicare, con un focus preciso per i professionisti e le aziende, il nostro programma politico”.

Mattia Tripodi (Team ComunicAzione Granda In Azione) afferma: “I social sono un importante strumento di comunicazione e interazione che permettono di raggiungere moltissime persone di tutte le età; al tempo stesso è importante che i messaggi che vengono veicolati siano comprovati e frutto di analisi e non solo il risultato di una propaganda di stampo populista”.

Segui “GrandainAzione” e “Azione.it”!

Per ulteriori informazioni, è possibile contattarli in direct tramite le pagine Instagram e Facebook oppure via e-mail all’indirizzo rintracciabile sui due profili suddetti.