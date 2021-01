Bra, per Borrelli l’abbraccio del Pd. Lega, Panero e Tripodi tornano a chiedere una commissione sulla legalità

Non si sono fatte attendere le reazioni della politica cittadina alla notizia, diffusasi mercoledì, della richiesta di archiviazione che i pubblici ministeri titolari dell’indagine sono giunti nei confronti dell’ex assessore comunale braidese Massimo Borrelli , coinvolto nell’inchiesta che dal giugno scorso ha visto la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino accendere i propri riflettori sulle infiltrazioni di matrice 'ndranghetista ai piedi della Zizzola.



Tra i primi a felicitarsi con l'ex componente della Giunta Fogliato ieri erano stati i compagni di partito del Circolo Pd "Angelo Vassallo", in una nota a firma dei tre segretari Iman Babakhali, Walter Gramaglia e Roberto Carena.



"Tutti gli iscritti del Circolo Pd di Bra – vi si legge - hanno accolto con grande piacere la notizia della richiesta di archiviazione da parte del Pm per i fatti contestati a Massimo Borelli.

Abbiamo da subito manifestato la nostra certezza dell'estraneità di Massimo dai fatti contestatigli e la fiducia nell'azione della magistratura.

Siamo altrettanto soddisfatti che tutta la città di Bra, dall'Amministrazione che la governa alle attività economiche che la sostengono, sia risultata estranea agli affari illeciti che hanno coinvolto gli altri accusati.

Molte parole a sproposito sono state pronunciate all'annuncio delle indagini, parole che si sarebbero potute evitare agendo con maggior garbo e serietà.

Ci sarà occasione di riflettere seriamente su questo tema, ma oggi ci rallegriamo per questa notizia che rende giustizia all'interessato.

Con tutto il Circolo PD di Bra – si concludeva – desideriamo rivolgere a Massimo un grande abbraccio e un augurio di riprendere appena vorrà il suo impegno per la comunità".





Negli scorsi minuti a prendere posizione sono stati invece i gruppi di minoranza Lega Salvini Premier, Insieme per Panero e Bra Domani.



"(…) Questa – si legge nel comunicato sottoscritto da Marco Ellena, Giuliana Mossino, Luca Cravero, Sergio Panero e Davide Tripodi – è senza dubbio una buona notizia per la nostra città. Esprimiamo solidarietà a Massimo Borrelli per il delicato momento attraversato.

Sin dagli inizi di questa vicenda abbiamo auspicato vivamente che l’ex assessore, da tanti anni rappresentante della giunta braidese, potesse dimostrare quanto prima la sua estraneità ai fatti e finalmente quel giorno è arrivato.

Ribadiamo che la scelta di quest’ultimo di rassegnare le proprie dimissioni, sin dal ricevimento dell’avviso di garanzia, è stato un comportamento istituzionalmente corretto nei confronti di tutta la cittadinanza.

Cogliamo l’occasione per porre un doveroso ringraziamento alla magistratura e alle forze dell’ordine per la continua attività di contrasto alla criminalità organizzata, nella speranza che si possa presto fare definitiva chiarezza sulla vicenda nel suo complesso, dissipando l'ombra comparsa sulla nostra città.

Detto ciò, come è stato espresso da più parti nei numerosi interventi e testimonianze delle personalità del mondo economico, politico e socioculturale anche durante il Consiglio Comunale in adunanza aperta della scorsa estate, voluto a gran voce dalle minoranze consiliari , oltre a ribadire la fondamentale importanza alla lotta contro le mafie, non possiamo permettere che Bra possa continuare a essere etichettata come capitale di qualsivoglia organizzazione criminale e anche per tale ragione ribadiamo con fermezza la nostra precedente richiesta fatta all'Amministrazione (bocciata dalla stessa maggioranza mesi fa) di istituire una commissione consiliare permanente sulla legalità.

Restiamo in attesa di ricevere da parte del sindaco e dell’Amministrazione aggiornamenti sull’intera questione nelle sedi istituzionali opportune".