Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellata anche la seconda prova di Garmisch, nel weekend si disputeranno due super-G

Le intense piogge delle ultime ore e la conseguente impossibilità di preparare al meglio la pista di gara, ha costretto gli organizzatori della discesa di Garmisch-Partenkirchen a cancellare anche il secondo e ultimo allenamento ufficiale in vista della gara che si sarebbe dovuta disputare sabato 30 gennaio sulla pista tedesca.

La giuria ha così deciso, in accordo con la Federazione Internazionale, di modificare il programma, aggiungendo un altro supergigante a quello originariamente in programma.

Il nuovo calendario di gare per il fine settimane prevede così un supergigante sabato 30 gennaio con partenza alle ore 11 (diretta tv Raisport ed Eurosport) e un altro supergigante domenica 31 gennaio, sempre alle ore 11 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Di conseguenza è stato modificato anche il programma delle gare in Val di Fassa, alla ripresa della Coppa del mondo dopo la pausa per i Mondiali di Cortina. La pista La Volata di Passo San Pellegrino ospiterà non più due supergiganti e una discesa, bensì due discese e un supergigante: si comincerà venerdì 26 febbraio con una discea alle ore 11.45, seguita da un'altra discesa sabato 27 febbraio alle ore 11.00, chiusura domenica 28 febbraio con un supergigante alle ore 11.