Sci alpino, il presidente FISI Flavio Roda in vista dei Mondiali di Cortina: "Abbiamo una grande squadra femminile"

Si avvicina l'atteso appuntamento con i Mondiali di sci alpino di Cortina, in programma dal 7 al 21 febbraio.

Riflettori puntati sulla spedizione azzurra, in particolare sulla squadra femminile che, come sottolineato, non senza orgoglio, dal presidente della FISI Flavio Roda, "sta dettando legge in Coppa del mondo".

A Marta Bassino e compagne, dunque, il compito di regalare (nuove) grandi soddisfazioni al mondo sportivo italiano.

Le dichiarazioni di Roda in occasione della conferenza stampa virtuale organizzata a dieci giorni da Cortina: “Come Federazione abbiamo cercato di dare il massimo e abbiamo atleti competitivi. Abbiamo una grande squadra femminile che sta dettando legge in Coppa del mondo, mentre forse per il settore maschile è un momento di difficoltà, ma sappiamo che al Mondiale i nostri atleti sapranno farsi valere e faranno di tutto per ben figurare. Nell’ultima edizione abbiamo vinto tre medaglie, quindi vogliamo superare questo numero. Non ci siamo dati un obiettivo numerico preciso, ma vogliamo sicuramente fare meglio”