Circolo della sicurezza: conclusi a Bra gli incontri per genitori ed educatori

Mercoledì 27 gennaio 2021 si è concluso il Circolo della sicurezza (Circle of security) che ha coinvolto numerose famiglie di Bra e dei dintorni. Si tratta di un modulo psico-educazionale (non terapeutico), basato su 50 anni di ricerca scientifica sullo sviluppo della relazione genitore-bambino, consistente in otto incontri da 2 ore tenuti da un formatore specializzato in questo metodo (creato in America ma utilizzato in tutto il mondo).

Gli incontri sono adatti sia per genitori con figli/e da 0 a 18 anni ma anche per persone che hanno a che fare con bambini/e e ragazzi/e (educatori, insegnanti etc.)

Il percorso è iniziato a novembre 2019 presso i locali dell’Asilo Nido comunale “Cesara e Enrico Garbarino” di Bra e, dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, è stato ripreso a novembre 2020 on line. Vista la grande richiesta di partecipazione sono stati creati due gruppi e gli incontri sono stati condotti dalle psicologhe psicoterapeute Silvia Spinelli e Francesca Bordone.

In ogni incontro è stata affrontata una tematica legata al rapporto col proprio figlio/a, visualizzando dei filmati e confrontandosi. Tra gli obiettivi del percorso: riconoscere i bisogni e le emozioni del bambino, anche quando sono "nascosti"; organizzare le emozioni durante una crisi; comprendere cosa succede in noi genitori quando perdiamo la calma; quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro stile educativo e imparare a potenziare i punti più deboli; come riparare una relazione col proprio figlio quando c’è stata una crisi o una rottura.

Vogliamo ringraziare l’asilo nido comunale “Cesara e Enrico Garbarino” e il Comune di Bra per averci dato questa importante opportunità e speriamo che questa e altre iniziative per le famiglie vengano proposte anche in futuro.

I genitori che hanno partecipato al Circolo della Sicurezza