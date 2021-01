A Costigliole Saluzzo chiuse le domande per il ticket spesa

Il Comune di Costigliole Saluzzo ha raggiunto il tetto massimo disponibile per i ticket spesa legati all'emergenza Covid: salvo proroghe, non si può fare più richiesta.



Le domande sono state vagliate, verificate e periodicamente ridiscusse dal Consorzio Monviso solidale e dai comuni. A Costigliole ha seguito l’iter, confrontandosi con i servizi sociali, l’assessora Paola Anghilante, che insieme alle consigliere Erminia Persico e Vilma Ramonda ha curato la distribuzione nelle scorse settimane.



Il nucleo famigliare più rappresentato tra i beneficiari è quello di 2 persone (14 domande), a seguire 3 persone (11). Sono però tanti, 11, i single che hanno fatto richiesta; 7 le famiglie di 5 componenti, una di 6 e una di 7. Per quanto riguarda la nazionalità, emerge che tanti italiani hanno patito gli effetti dell’epidemia di Coronavirus.



Circa la metà (29 su 59) delle richieste di ticket spesa.



Le altre etnie rispecchiano proporzionalmente la demografia del paese: 10 le domande provenienti da cittadini albanesi, 9 da cinesi, con numeri più ridotti marocchini, maliani, romeni, peruviani, indiani, ivoriani, nigeriani e originari del Burkina Faso.