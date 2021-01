“Con il Tenda compromesso si riduca la tariffa autostradale per gli autotrasportatori”

E’ stata inviata questa mattina una comunicazione Pec al Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo da parte dell’Acit, l’Associazione Cuneese Innovazione nel Trasporto aderente all’Associazione Nazionale degli autotrasportatori Assotrasporti.



Nella missiva si chiede di riunire le associazioni e gli enti competenti, anche in videoconferenza, per confrontarsi sulla viabilità del Colle di Tenda e sulle altre infrastrutture stradali e ferroviarie.



In particolare Acit chiede che anche le associazioni, in particolare dell’autotrasporto e della mobilità, vengano coinvolte nell’azione corale di ripristino della viabilità.



“Le imprese di autotrasporto - dichiara in una nota Gabriella Tomasi, Presidente provinciale ACIT - già duramente colpite dall’emergenza sanitaria e dal dissesto della rete autostradale che collega il Piemonte alla Liguria ed alla Francia, devono essere tutelate. Siamo consapevoli che ci vorranno anni per il ripristino completo della Strada Statale 20 del Colle di Tenda e pertanto chiediamo che alle imprese di autotrasporto venga, nel frattempo, concessa la riduzione della tariffa autostradale sulla tratta Ventimiglia-Savona-Torino".



“La SS 20 - aggiunge Fabrizio Civallero, Segretario provinciale ACIT - per molte imprese rappresentava la via di collegamento principale per raggiungere Ventimiglia e la Francia. Considerando le lungaggini cui abbiamo assistito per il tentativo di raddoppio del tunnel del Colle di Tenda, auspichiamo un maggior impegno e unità di intenti per il ripristino della viabilità in Val Roya, coinvolgendo e tutelando tutte le parti interessate sia pubbliche sia private”.



“Così come a Genova - conclude Tomasi - sono stati previsti ristori per le imprese di autotrasporto e non solo, che hanno subito danni in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, aziende, professionisti e imprenditori delle province di Cuneo e Imperia dovrebbero essere tutelate analogamente”.



La proposta di riduzione del pedaggio per le imprese costrette ad allungare il percorso e utilizzare l’autostrada per raggiungere la Liguria e la Francia si inserisce nelle richieste che Assotrasporti, l’associazione Nazionale, sta portando avanti sulle infrastrutture.