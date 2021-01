Covid, obbligo di test negativo alle frontiere, chiusura dei grandi centri commerciali, controlli di polizia accentuati: le misure che entrano in vigore questa notte

Dopo una riunione del Consiglio di Difesa sanitaria, presieduta da Emmanuel Macron, è toccato al primo ministro Jean Castex presentarsi in televisione per annunciare una serie di misure anti Covid che sanno tanto di “terra di mezzo”, di estremo tentativo prima di passare definitivamente al terzo confinamento.

La Francia boccheggia, è in difficoltà di fronte alla pandemia, ma si trova anche in una situazione economica ed occupazionale sempre più pesante con le periferie che scalpitano, i primi atti di disobbedienza organizzata che si manifestano qua e là e, soprattutto, una forte insofferenza della gente, delusa forse dalla carenza di vaccini dopo “la grande speranza” infusa nel periodo natalizio.

Nessun confinamento generalizzato, ha assicurato Jean Castex, ma “i prossimi giorni saranno decisivi”.

Queste le misure che riguardano che in ogni caso produrranno effetti notevoli, anche sotto il profilo della mobilità delle persone.

Viaggi e trasporti

Chiuse le frontiere ai cittadini extra unione europea non in possesso di una ragione valida ed imperativa per entrare in Francia. Per quanto riguarda i cittadini provenienti da Paesi dell’Unione Europea, quindi anche dall’Italia, per “passare il confine” dovranno essere in possesso di un test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti. Questa misura vale anche per i trasporti terrestri, rimasti fino ad ora esclusi, quindi anche per i transiti da Ventimiglia verso Menton in auto o in treno. Resteranno esclusi dall’obbligo i lavoratori transfrontalieri. Le misure entreranno in vigore a partire da questa notte.



Altra misura di peso, questa “benedetta” dai piccoli commercianti e riguarda i centri commerciali di superficie superiore ai 20mila metri quadrati: chiuderanno da domani (domenica 31 gennaio). Serrande abbassate dunque a Cap 3000 e a Le Polygone, mentre continuerà ad essere aperto, per poche decine di metri di differenza, Nicétoile.



Obbligo per i datori di lavoro che possono farlo di ricorrere al telelavoro per ridurre spostamenti e contatti: una misura che, giorno dopo giorno, veniva abbandonata e che ora tornerà ad essere applicata con forza.

Infine un ammonimento a tutti i francesi: la polizia è stata invitata ad intervenire in modo puntuale nei confronti di chiunque violi le regole a partire dalle troppe feste clandestine delle quali si ha conoscenza attraverso le reti sociali e dal mancato rispetto delle distanze barriera e delle norme di protezione.

Anche i controlli ai confini saranno, è facile immaginare che si formeranno lunghe code anche perché, oltre ad esibire il test negativo farà il suo ritorno “in grand spolvero” l’auto certificazione che in Francia adesso si chiama “Engagement sur l’honneur a se soumettre aux regles relatives à l’entree sur le territoire national metropolitain depuis un pays de l’espace europeen” e che, per non farsi mancare nulla è in due versioni, sopra e sotto gli 11 anni.I due modelli sono inseriti al fondo di questo articolo.