Il presidente di Confartigianato Mondovì Paolo Manera entra in Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia annuncia l’adesione di Paolo Manera, imprenditore impegnato nell’associazionismo e nel sociale. presidente di Confartigianato di Mondovì.





“Ho deciso di unirmi alla squadra di Fratelli d’Italia perché sono certo che, oggi, sia l’unica squadra in grado di rappresentare e tutelare il mondo del lavoro autonomo e indipendente e quello delle piccole e medie imprese, che rappresentano la vera ossatura del nostro Paese e della nostra Regione. Sul territorio, ormai da anni Fratelli d’Italia ascolta incessantemente le esigenze dei cittadini e delle imprese, interessandosi e adoperandosi costantemente per dare risposta alle loro istanze, distinguendosi in questo dalle altre forze politiche, che hanno sempre ignorato la campagna e le realtà rurali. Grazie a Monica Ciaburro, Paolo Bongioanni e William Casoni: già più volte abbiamo discusso di come rivitalizzare le nostre cittadine e le nostre montagne. Sono certo che, ora, farò del mio meglio per dare un importante contributo in tal senso” dichiara Paolo Manera.



“Mi unisco all’Onorevole Monica Ciaburro e al Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni nel dare il benvenuto a Paolo Manera. Ingegnere ed imprenditore di lunga esperienza, Paolo saprà dare un contributo eccezionale alla crescita sul partito. Fratelli d’Italia ha da sempre garantito il proprio totale e più assoluto sostegno ad imprenditore, artigiani, commercianti e a tutte le categorie falcidiate dal dimissionario governo Conte. Sono certo che Paolo saprà fare un ottimo lavoro nel recepire le istanze di questi importantissimi membri del tessuto sociale del nostro Paese. Con impegno e con la coerenza che hanno sempre contraddistinto il nostro partito e la nostra Presidente Giorgia Meloni, lavoriamo e lavoreremo costantemente per dare al nostro stupendo Paese, l’Italia, il futuro che merita” commenta il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.