Mondovì, consiglio d'urgenza per "Casati" e "Sacra Famiglia"

Per discutere della situazione economica del "Sacra Famiglia" e dell'istituto "Casati-Baracco" di Mondovì verrà convocato un consiglio comunale d'urgenza.

E' stato deciso ieri sera, venerdì 29 gennaio, nel corso del consiglio riunito "online", in seguito a un acceso dibattito scaturito dalla discussione del punto quattro all'ordine del giorno, relativo alla modifica del regolamento per la concessione del patrocinio della città e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a enti legati all'assistenza agli anziani e agli studenti.

Sul punto è intervenuto il consigliere Giancarlo Battaglio: "Le modalità con le quali il comune vuole salvaguardare il futuro dei due enti sono discutibili. In questi mesi non vi è mai stato un confronto chiaro sui bilanci e sulla gestione delle due strutture". Battaglio riguardo al Sacra Famiglia ha fatto riferimento all'ampio dibattito che si è susseguito sui giornali, riferendosi anche alla lettera di una dipendente che lamentava la cattiva gestione della struttura, da cui, proprio ieri si sono dissociate la maggioranza delle colleghe.

Sulla relazione di Battaglio è intervenuto il presidente del consiglio, Elio Tomatis, ribadendo più volte la non pertinenza dell'intervento. Dopo un acceso botta-risposta, Tomatis ha tolto la parola al consigliere.

Riguardo al tema è intervenuto poi il consigliere Paolo Magnino, che ha evidenziato: "Vista l'importanza che i due enti hanno per i monregalesi, prima di stabilire e approvare cifre con limiti di importo per i finanziamenti, penso che sarebbe meglio conoscere le prospettive che entrambi hanno per il futuro, se si hanno alla mano progetti strutturati e fondati non vi è necessità di porre un limite, ma ci deve essere chiarezza".

Il consigliere Luciano D'Agostino, a nome suo degli altri consiglieri di centro destra Barello, Caramello e Tealdi, ha poi presentato un emendamento al regolamento, chiedendo che fosse previsto un articolo specifico per indicare che "lo stanziamento dei contributi per questi enti è straordinario (in quanto causato dall'emergenza covid)".

Non avendo possibilità di valutare l'emendamento in forma cartacea (la seduta si è tenuta in videoconferenza, ndr), il consiglio comunale è stato sospeso e alla ripresa il sindaco, Paolo Adriano, ha proposto di rinviare il punto in modo da approfondire la proposta di D’Agostino.

A questo punto il presidente Tomatis ha chiarito: "Convocheremo, entro 10-12 giorni, un consiglio d'urgenza per discutere della situazione "Casati" e "Sacra Famiglia" alla presenza dei rappresentanti dei due enti".