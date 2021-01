Peveragno: rinnovata la convenzione di gestione degli impianti sportivi di "regione Miclet"

“L’associazione, negli ultimi anni, si è trovata in difficoltà a mantenere in linea il proprio bilancio, per la mancanza degli introiti derivanti dalla pubblicità sul giornale “Peveragno Oggi” e per le aumentate spese rispetto alla manutenzione degli impianti, ma soprattutto a causa del fatto che il nuovo campetto polivalente non sia mai riuscito a rendere economicamente quanto previsto – ha sottolineato il sindaco Paolo Renaudi - . Serve riportare la Polisportiva in linea di galleggiamento”.