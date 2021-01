Scuola, Gribaudo (PD): "Supplenti covid senza stipendio, presenterò un'interrogazione alla Azzolina"

“Presenterò un’interrogazione alla Ministra Azzolina e al Ministro Gualtieri per fare chiarezza sul mancato pagamento degli stipendi ai supplenti Covid, insegnanti che da ottobre si sono messi a disposizione e lavorano nelle difficili condizioni imposte dall’emergenza sanitaria. La maggioranza oggi non ha ancora ricevuto nemmeno una mensilità e non sa più come affrontare le spese quotidiane. Di qualsiasi errore contabile si tratti, non può ricadere sulle spalle di questi lavoratori. I rimpalli burocratici rischiano di costringerli al licenziamento, lasciando loro senza un lavoro e migliaia di studenti senza didattica. Due rischi che in questa situazione di crisi sociale ed educativa non possiamo assolutamente correre.”

Lo dichiara in una nota la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, rappresentante dei territori di Alessandria, Asti e Cuneo.