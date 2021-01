A settembre la materna dei "Piani" si trasferirà alle "Trigari" in corso Statuto

Da settembre i bambini della materna di Mondovì Breo dei "Piani" si trasferiranno ufficialmente nell'edificio di corso Statuto, proprietà del comune, dove si trovano già le elementari "Trigari".

"Da settembre la sede sarà questa" - ha spiegato l'assessore Luca Robaldo, rispondendo all'interrogazione del consigliere Paolo Magnino, nel corso del consiglio comunale di ieri - "Verranno mantenute le due sezioni e la capienza massima sarà di 52 bambini (26 per classe), vi sarà poi un'aula di sostegno e un salone comune".

I lavori edili prevedono la messa in sicurezza del piano terra e primo piano (sostituzione di porte taglia fuoco in linea con la normativa vigente, adattamento spazi sottoscala, parete divisoria tra elementari e materna etc.), tinteggiatura parenti e soffitto e inserimento di protezioni per radiatori e paraspigoli.

La realizzazione delle opere interne, come da capitolato, partirà il 30 giugno 2021.

Materna ed elementari condivideranno il refettorio e l'area verde esterna che verrà realizzata con la riconversione dello spazio attuale che verrà ripensato come area gioco con pavimentazione anti trauma e nuovi cancelli. Non vi sarà la cucina interna alla struttura.