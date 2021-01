Autocarro si ribalta sulla Torino-Savona poco prima dello svincolo per Fossano

Un autocarro si è ribaltato sulla Torino-Savona al Km 42 Sud all'altezza dello stabilimento Maina, poco prima dello svincolo per Fossano.

Non chiara la dinamica, sembrerebbe che il mezzo si sarebbe scontrato con un altro autocarro mentre viaggiava in direzione Savona. Sul posto per prestare i primi soccorsi è intervenuta l'equipe medico sanitario con ambulanza.

In loco i vigili del fuoco di Saluzzo e Bra per la messa in sicurezza del veicolo e per liberare la persona incastrata tra le lamiere. Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso la polizia autostradale.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 20 di oggi, sabato 30 gennaio.