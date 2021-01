In un giorno soccorsi e recuperati tre scialpinisti in provincia di Cuneo

Giornata di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che hanno gestito nella giornata di oggi, sabato 30 gennaio, 6 interventi in tutta la regione di cui tre in provincia di Cuneo.

Il primo, più importante in termini di dispiegamento di forze, è stato il recupero dello scialpinista 46enne originario della provincia di Verbania, travolto da un distaccamento nevoso in Alta Valle Maira a quota 2800 metri, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e la Rocca Praboccia. L'uomo era insieme a una comitiva di altri 10 sciatori tutti tornati ad Acceglio in autonomia.

L'uomo, come abbiamo scritto, si trova al momento in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione delle Molinette di Torino.



Un altro intervento, sempre nei pressi di Acceglio, non lontano dal luogo della valanga nei pressi del bivacco Sartori. Anche qui uno scialpinista si è procurato una frattura alla gamba.

L'ultimo soccorso riguarda una scialpinista con un trauma a un arto inferiore sul monte Pigna nel comune di Roccaforte Mondovì. La donna è stata stabilizzata e condotta a valle sul toboga dalle squadre a terra.



Gli altri 3 interventi si sono svolti in provincia di Verbania. All'Alpe Cortino, comune di Malesco, una donna con le ciaspole ha subito la frattura a una gamba ed è stata recuperata dall'eliambulanza 118 dopo la verifica da parte dei tecnici della squadra locale. In seguito, un escursionista è stato recuperato dall'eliambulanza 118 al rifugio Cai di Baveno, comune di Gravellona Toce. Infine, è ancora in corso il recupero di un gruppo di escursionisti rimasti bloccati nei pressi della cima di Morissolo, comune di Cannero Riviera, da una valanga che ha interrotto il sentiero. La squadre a terra del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco stanno procedendo con il recupero via terra.