Accoltellò l’ex compagno al cuore nella casa alle porte di Cuneo vecchia, sotto accusa per tentato omicidio

Una situazione complessa quella che fa da sfondo alla vicenda portata in esame davanti al Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, che vede una donna accusata di tentato omicidio ai danni dell’ex compagno.

L’imputata, difesa dall’avv. Giulia Dadone, attualmente è sottoposta a custodia cautelare in carcere. I due, insieme dal 2016, convivevano in una casa alle porte di Cuneo vecchia e qui, una sera del settembre 2019, lei lo ha accoltellato al petto.

Il medico legale, testimone del p.m. Marinella Pittaluga, ha riferito che la lama del coltello utilizzata per infliggere il colpo è penetrata fino al cuore. L’uomo, classe ’76, ha riportato anche una ferita al capo, compatibile con la botta che aveva preso cadendo a terra.

Nell’udienza di dicembre e in quella di mercoledì, i due ex fidanzati hanno deciso di sottoporsi all’esame e raccontare la loro verità al Collegio. Le due versioni fornite sono state a tratti discordanti. Ciò che però è stato confermato da entrambi è che quella sera c’era stato l’ennesimo litigio: che i due bisticciassero spesso era noto sia alle forze dell’ordine che ai vicini di casa, intervenuti a testimoniare in istruttoria.

“Lei ha ricevuto una telefonata da una persona che io non avevo piacere sentisse perché poco raccomandabile e che aveva più volte palesato un interesse nei suoi confronti. Ero geloso e lei voleva lasciarmi - ha raccontato l'uomo -. Avevo scoperto anche dei tradimenti. Eravamo ubriachi e la discussione è degenerata. Lei diventava aggressiva quando beveva, era un’alcolizzata. Avrei voluto andare insieme in una comunità riabilitativa: a forza di bere, impasticcarsi e assumere metadone si metteva in degli stati degradanti. Qualche volta è successo che io le avessi alzato le mani e lei a me. Quella sera l’ho spinta e lei è caduta. Quando litigavamo io tornavo da mia madre. Dopo la disussione, ho preso le borse all’ingresso per andarmene. Ho aperto la porta per uscire e stavo attraversando il vialetto. In quel momento ho sentito un urlo. Mi ha rincorso con due coltelli in mano. Io mi sono girato e lei mi ha pugnalato al petto e alla gamba. Poi ha estratto i coltelli. Io sono caduto. Dopo poco sono svenuto. È stato un attimo di follia”.

Nell’ultima udienza tenutasi, la parola è stata data all’imputata che in lacrime, ha raccontato quella che sarebbe la sua di verità. “Litigavamo spesso. Quella sera lui mi aveva spaccato la testa. Ho ancora la cicatrice. Ho ricevuto una telefonata da un amico al quale avevo raccontato che lui spesso mi massacrava di botte. Avevo sempre gli occhi neri. Non sono mia riuscita a mandarlo via di casa, mi diceva che mi avrebbe ammazzata se io avessi raccontato a qualcuno quello che realmente succedeva. Avevo un esaurimento nervoso e lui non voleva che io andassi dalla psicologa. Quel pomeriggio avevamo assunto metadone e dopo bevuto qualche birra di troppo. La sera siamo rientrati a casa. Il mio amico, in chiamata in vivavoce, aveva detto al mio ex compagno di smetterla di picchiarmi. Lui si è arrabbiato. Mi ha sbattuto a terra, mi ha picchiata e mi ha insultata. Le borse erano in camera e lui era sul balcone. Voleva ammazzarmi, aveva preso un coltello. Io non volevo fargli del male, ma quando lui mi ha strattonata l’ho colpito. E' successo tutto così velocemente, che non ricordo quando ho preso il coltello, ma lui ne aveva uno in mano. Ero in pericolo. Ho visto che lui stava per venirmi in contro e sono andata verso di lui, per difendermi. Mi ha picchiata tante volte. Io non volevo. Lui era l’unica persona che si prendeva cura di me. La mia famiglia mi ha lasciata da sola. Lui era l ’unico che sapeva tutto di me e con cui parlavo.”

L’udienza è stata aggiornata per prosieguo istruttoria e discussione.