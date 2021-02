Alstom si prende i treni Bombardier, il Ceo Poupart-Lafarge: "Poniamo le basi per una mobilità intelligente e sostenibile"

Ha puntato molto sul tema della mobilità sostenibile il Ceo e presidente di Alstom Henri Poupart-Lafarge nel discorso inaugurale di una nuova era del colosso francese.

Nella giornata di ieri, 29 gennaio, infatti si è completato l'accordo di acquisizione dei treni Bombardier che passeranno al 100% al gruppo francese che ha a Savigliano in via Ottavio Moreno uno dei punti nevralgici della produzione italiana.

I numeri del maxi-merge sono importanti e puntano a portare l'Alstom a diventare leader mondiale in piena concorrenza con la cinese Crrc con 75mila dipendenti operanti in 70 paesi del mondo, con 17.500 ingegneri, 10mila brevetti e 150mila mezzi in servizio commerciale.

Tra le mission esposte dal numero uno del gruppo c'è quindi il futuro "green" della mobilità su rotaia. E tra i prodotti a minor impatto ambientale c'è sicuramente il nuovo treno a idrogeno.

Nel sito di Saviglano si lavora da fine novembre per realizzare la maggior parte della produzione e la certificazione del Coradia iStream. Su questo tipo di treno, destinato al mercato lombardo locale e commissionato dalla Trenord, verrà “installata” la tecnologia ad idrogeno che sta alla base dell’iLint, mezzo che si sta realizzando in Germania per la Bassa Sassonia e che ha recentemente ottenuto l’ambito riconoscimento dell’European Railway Award per l’innovazione.

L’Italia (con la produzione saviglianese) sarà il secondo paese al mondo a produrre un treno ad idrogeno. I convogli (dai 6 ai 14) saranno realizzati entro 36 mesi dalla data di partenza della commessa.

Oltre al mercato dell’idrogeno si potrebbero aprire importanti scenari anche per quanto riguarda il mercato italiano con commesse importanti sui treni regionali e sull’alta velocità.

"E' un momento unico per Alstom e per il settore della mobilità in tutto il mondo - ha dichiarato Henri Poupart-Lafarge, Presidente e CEO di Alstom - assistiamo alla creazione di un nuovo leader globale che pone le proprie basi nella mobilità intelligente e sostenibile. Oggi più che mai il mondo deve impegnarsi in una profonda transizione ambientale e sociale per essere in grado di affrontare le grandi sfide dell'urbanizzazione, di un equo sviluppo economico e del cambiamento climatico. Il trasporto, essenziale per la vita lavorativa e sociale, ma con un grande impatto ambientale, è al centro di questa transizione. La nostra responsabilità, insieme alle 75.000 persone di Alstom oggi, è quella di trasformare il nostro unico asset generato da questa operazione, in un acceleratore di questa necessaria trasformazione. Ci impegniamo a portare l'innovazione necessaria per saper cogliere sfide così grandi e far sì che tutte le popolazioni del mondo, mentre viaggiano per incontrare i propri cari o per lavoro, possano avere accesso alla stessa qualità di servizio ed efficienza, tutto questo prendendoci cura del nostro pianeta".

Sull'acquisizione sarà interessante capire per il sito di Savigliano quali potrebbero essere gli scenari che si apriranno. Vista anche la vicinanza con la fabbrica di Vado Ligure, nel savonese, dove attualmente si produce lo Zefiro 1.000, treno ad alta velocità destinato al mercato iberico.

Quello che al momento è certo è che Alstom Savigliano ha proceduto nell'ultimo anno condizionato dalla pandemia alla stabilizzazione di 80 dipendenti. Questo, unito all'apertura al mondo idrogeno, pone la sede di via Ottavio Moreno come polo centrale della produzione italiana del nuovo colosso.